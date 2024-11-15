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Новые правила для детей в соцсетях: поправки уже рассматривают в Курултае

— Сегодня, 16:33
Изображение для новости: Новые правила для детей в соцсетях: поправки уже рассматривают в Курултае

pixabay.com


Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос о возможном ограничении регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях. Поправки в законодательство уже разработаны и сейчас находятся на рассмотрении депутатов Курултая.

После их принятия планируется подготовить правила подтверждения возраста пользователей. В этой работе будут участвовать Министерство культуры и информации и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. При разработке правил намерены учитывать механизмы онлайн-платформ, технологии идентификации с помощью искусственного интеллекта, просматриваемый контент и активность пользователей.

Для внедрения новых требований предусмотрят переходный период. Также будет рассмотрен вопрос о временной приостановке действующих аккаунтов пользователей младше 16 лет. Проект нормативного акта планируют обсудить с представительствами онлайн-платформ, работающих в Казахстане.

В ответе отмечается, что предлагаемый подход предполагает подтверждение возраста без раскрытия персональных данных пользователя. Его цель — защита детей в цифровом пространстве.



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