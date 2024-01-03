10 тяжких преступлений совершено в Костанайской области

В период с 29 декабря по 3 января 2024 года в преддверии празднования Нового года, личный состав Департамента полиции Костанайской области был переведен на усиленный вариант несения службы. В регионе обеспечивали охрану общественного порядка и дорожную безопасность около 1000 полицейских и 45 военнослужащих.

В период с 31 декабря по 2 января по области было зарегистрировано 25 преступлений, в том числе 10 тяжких преступлений.

Имели место факты причинения тяжкого вреда здоровью на фоне внезапно возникших конфликтов, вследствие совместного употребления алкоголя.

Несмотря на широко проводимую профилактическую работу, зарегистрировано 3 факта интернет-мошенничества. Костанайцы продолжают попадаться на уловки мошенников.

В Костанае, Рудном и Аркалык в эти дни, в медицинские вытрезвители, были помещены около 160 пьяных лиц.

В специальный приемник для административно задержанных помещено 8 лиц, в специальное помещение — 29 лиц, в отношении которых были возбуждены административные производства, за совершение которых предусмотрен адм. арест.

В приемник распределитель был помещен 1 человек без определенного места жительства, который не имеет документов.

За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено около 500 участников дорожного движения. 15 водителей сели за руль в нетрезвом виде. Также в Житикаре и Костанайском районе выявлено два водителя, ранее лишенных прав управления.

В Костанае выявлен 1 факт нарушения реализации алкогольной продукции, в запрещенное время. Три факта продажи алкоголя без соответствующей лицензии выявлены в Карабалыке (2) и Денисовском районе (1).

С помощью камер видеонаблюдения выявлено 80 правонарушений.

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