10 тяжких преступлений совершено в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП области
В период с 29 декабря по 3 января 2024 года в преддверии празднования Нового года, личный состав Департамента полиции Костанайской области был переведен на усиленный вариант несения службы. В регионе обеспечивали охрану общественного порядка и дорожную безопасность около 1000 полицейских и 45 военнослужащих.
В период с 31 декабря по 2 января по области было зарегистрировано 25 преступлений, в том числе 10 тяжких преступлений.
Имели место факты причинения тяжкого вреда здоровью на фоне внезапно возникших конфликтов, вследствие совместного употребления алкоголя.
Несмотря на широко проводимую профилактическую работу, зарегистрировано 3 факта интернет-мошенничества. Костанайцы продолжают попадаться на уловки мошенников.
В Костанае, Рудном и Аркалык в эти дни, в медицинские вытрезвители, были помещены около 160 пьяных лиц.
В специальный приемник для административно задержанных помещено 8 лиц, в специальное помещение — 29 лиц, в отношении которых были возбуждены административные производства, за совершение которых предусмотрен адм. арест.
В приемник распределитель был помещен 1 человек без определенного места жительства, который не имеет документов.
За нарушения ПДД к административной ответственности привлечено около 500 участников дорожного движения. 15 водителей сели за руль в нетрезвом виде. Также в Житикаре и Костанайском районе выявлено два водителя, ранее лишенных прав управления.
В Костанае выявлен 1 факт нарушения реализации алкогольной продукции, в запрещенное время. Три факта продажи алкоголя без соответствующей лицензии выявлены в Карабалыке (2) и Денисовском районе (1).
С помощью камер видеонаблюдения выявлено 80 правонарушений.