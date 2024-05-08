10 вспышек зафиксировали на Солнце за сутки

Институт прикладной геофизики Росгидромета сообщил, что на Солнце 7 мая произошло десять вспышек класса М, передает Zakon.kz.

Первое явление, оцененное учеными как М1.3, было зафиксировано в 02:48 по астанинскому времени, в то время как самая интенсивная вспышка, достигнувшая балла М8.2, была зафиксирована в 21:30 аст.

Продолжительность каждой из десяти вспышек варьировалась от девяти до 45 минут. Две из них сопровождались нарушениями коротковолновой связи.

Отметим, что вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.