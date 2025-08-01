Костанайского перевозчика ИП «Брунер» привлекли к административной ответственности за распространение ложной информации. Данную информацию предоставили в городском управлении полиции.

Напомним, этот перевозчик обслуживает маршрут №120, который раньше, курсируя между Костанаем и Рудным, заезжал в населенные пункты. Но, с 1 июля автобус стал ходить только между автовокзалами двух городов. В акимате объясняли, что это мера направлена на сохранение маршрута.

А, сам предприниматель с решением был не согласен и активно выражал свою позицию. Перевозчик организовал опрос в автобусах среди пассажиров. 8 июля на очередном аппаратном совещании аким Костаная раскритиковал действия перевозчика и попросил полицию привлечь его к ответственности.

А 9 июля участковым был составлен протокол, и перевозчика оштрафовали на 117 по части 3 статьи 456, примечанию 2 административного кодекса.

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