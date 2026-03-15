Необычный факт зафиксирован во время проведения референдума в Костанайской области. На избирательных участках региона свою гражданскую позицию выразили сразу 13 пар близнецов.
Среди участников голосования — жители разных городов и районов области, а также студенты. В частности, четыре пары близнецов, обучающихся в Костанайском региональном университете имени Ахмета Байтурсынова, также приняли участие в референдуме.
По словам близнецов Айзат и Айкына Аязбековых, участие в голосовании стало для них возможностью выразить свою гражданскую позицию.
«Мы исполнили свой гражданский долг и внесли вклад в будущее нашей страны, отдав свой голос», — отметили они.
Как отмечают наблюдатели, участие сразу 13 пар близнецов стало одной из необычных особенностей нынешнего голосования в регионе и привлекло внимание жителей области.
