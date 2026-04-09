Жертвы не верят до последнего: что происходит с интернет-мошенничеством в Костанае

В Костанае впервые за последние пять лет зафиксировано снижение числа интернет-мошенничеств. По данным полиции, в первом квартале 2026 года зарегистрировано на 22% меньше подобных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Почти в два раза сократился и материальный ущерб.

Уязвимые категории меняются

Несмотря на положительную динамику, проблема остаётся актуальной. Как отметил начальник управления полиции Костаная Булат Иманов, наиболее уязвимой категорией остаются женщины.

По их заявлениям зарегистрирован 101 факт мошенничества, тогда как по заявлениям мужчин — 51. При этом снижается возраст пострадавших: основная часть случаев приходится на категорию от 18 до 44 лет.

Популярные схемы

По данным полиции, чаще всего злоумышленники используют следующие схемы:

— звонки от имени правоохранительных органов и спецслужб

— предложения заработка через «инвестиции»

— мошенничество при поиске арендного жилья

В этом месяце удалось пресечь два интернет-преступления на общую сумму более 11 млн тенге.

Люди не сразу понимают, что их обманули

Один из случаев произошёл с жительницей Костаная. Женщина находилась в отделении банка и постоянно разговаривала по телефону, что насторожило сотрудников. Они вызвали киберполицию, однако убедить клиентку в том, что она общается с мошенниками, оказалось непросто.

Как отмечает Булат Иманов, многие пострадавшие даже не осознают, что стали жертвами.

«Чтобы доказать это, иногда требуется несколько часов профилактических бесед с привлечением родственников и близких», — подчеркнул он.

Профилактика продолжается

В полиции напоминают: несмотря на регулярные предупреждения, граждане продолжают доверять мошенникам. Жителей призывают быть внимательными, не переводить деньги незнакомым лицам и проверять любую информацию через официальные источники.

