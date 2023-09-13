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130 домов останутся без горячей воды в Костанае

pixabay.com

Информацию распространила пресс-служба Костанайской теплокомпании. 

В связи с устранением порыва на секционной задвижке в тепловой камере магистральной теплосети по пр. Абая- ул. Генерала Арыстанбекова, на период с 17.00 часов 14 сентября по 17.00 15 сентября будет произведено временное отключение горячего водоснабжения в 130 многоквартирных жилых домах (район КЖБИ-126 домов, 5 микрорайон- 4 дома).

«Приносим извинения потребителям горячей воды за причиненные неудобства», — сообщили в КТЭК.

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