130 домов останутся без горячей воды в Костанае

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Информацию распространила пресс-служба Костанайской теплокомпании.
В связи с устранением порыва на секционной задвижке в тепловой камере магистральной теплосети по пр. Абая- ул. Генерала Арыстанбекова, на период с 17.00 часов 14 сентября по 17.00 15 сентября будет произведено временное отключение горячего водоснабжения в 130 многоквартирных жилых домах (район КЖБИ-126 домов, 5 микрорайон- 4 дома).
«Приносим извинения потребителям горячей воды за причиненные неудобства», — сообщили в КТЭК.
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