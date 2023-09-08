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  3. 1379 молодых костанайцев изъявили желание оформить ипотеку на льготных условиях

1379 молодых костанайцев изъявили желание оформить ипотеку на льготных условиях

pixabay.com

Заявки на участие в региональной жилищной программе «Костанай жастары» принимали с 14 августа по 1 сентября. Интерес к возможности оформить ипотеку на льготных условиях был довольно высоким. Буквально за две недели молодежь региона подала 1379 заявок.

950 из них от жителей Костаная. В районах молодые специалисты были менее активны. От Жангельдинского и Денисовского районов и вовсе поступило по две-три заявки.

«Имеются комиссии при акиматах городов и районов, утвержденные постановлением, где-то просто утвержденные акимом города или района. Комиссия каждая рассматривает заявки, по поступившим всем заявкам идет отбор, проставляется процентовка баллов за каждое наименование и критерий. И выносится решение, которое направляется в Управление общественного развития», — сообщила руководитель отдела управления общественного развития акимата Костанайской области Айман Магазумова.

До пятнадцатого сентября комиссии будут формировать списки, которые в дальнейшем направят в Отбасы банк. Там проверят платежеспособность и кредитную историю претендентов.

«У нас рассчитано два миллиарда сто миллионов тенге. Это от акимата один миллиард пятьдесят миллионов и от «Отбасы банка» один миллиард пятьдесят миллионов. В общем если сумму рассчитать, у нас сумма идет пятнадцать миллионов на одну семью ,одного молодого специалиста — по пятнадцать миллионов рассчитано на сто сорок семей. Но здесь будет не сто сорок семей, будет больше. Если взять по расчётам, по сумме продажи дома, квартиры, например в Карасуском районе, там идет 3 — 4 миллиона», — отметила Айман Магазумова.

Соответственно, оставшиеся от пятнадцати миллионов выделенных бюджетных денег, которые условно выделяются на приобретение одной квартиры, будут перераспределяться на участников резервных списков.

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