140 предпринимателей области смогли получить денежную помощь в развитии бизнеса

С начала этого года в Костанайской области 140 предпринимателей смогли получить финансовую поддержку для развития бизнеса. По правилам программы фонда «Даму» часть денег выплачивает сам предприниматель, а часть помогает покрыть фонд. А вот если у бизнесмена не хватает средств для залога, можно получить гарантию, передает alau.kz

Максим Падерин представитель малого бизнеса. 5 месяцев назад открыл свою ветеринарную клинику. Буквально сразу он задумался о покупке современного аппарата УЗИ-диагностики. Но столкнулся с проблемами. Во-первых, на местном рынке такого оборудования нет. А во-вторых, стоимость его для молодого предпринимателя неподъемная — 9 млн тенге. Поэтому он решил оставить заявку в фонде «Даму» для получения льготного кредита.

«Ее рассмотрели. Связали нас с банком целевым, туда кучу документов собрали. В банке заявку одобрили, фонд «Даму» соответственно одобрил, и субсидировали нам наш кредит на 8%. Практически на 2 млн. Кредит вообще был дан под беспрецедентный залог, там всего лишь 15%. Никакого залогового имущества, только ликвидные деньги и все. Ну, это успех», — поделился руководитель ветеринарной клиники «Догма» Максим Падерин.

Одобрили льготный кредит Максиму буквально на этой неделе. Так что со дня на день в клинике ждут новое оборудование. А вот другой предприниматель на рынке Костаная уже несколько лет. Сейчас компания решила расширяться — намерены закупить оборудование для лепки, холодильники и автомобили-рефрижераторы для доставки товара.

«Наша компания основана в 2018 году. Основным продуктом выпускаемым является мясная продукция. Порядка 40 млн тенге мы взяли финансирование и эти деньги пошли на приобретение необходимого оборудования. Кредитная линия была на 7 лет», — рассказал руководитель отдела продаж компании «TerraMeat» Нурлан Амантаев.

Еще один участник программы льготного кредитования от фонда «Даму» это предприятие «Азурит», оно специализируется на пошиве спецодежды и средств защиты. Предприятию не хватало денежных средств для залога, помощь оказал фонд еще и в виде гарантии.

«То есть мы до 85 процентов от суммы кредита покрываем своей гарантией. Это как раз недостающий залог», — пояснила главный менеджер по работе с клиентами регионального фонда «Даму» Елена Матвеева.

Всего гарантии получили 104 предпринимателя на общую сумму 3,5 млрд тенге. Что касается самого кредитования, то с этого года правила немного изменились.

«Ставка сейчас процентная унифицирована. Сейчас по всем программам она составляет 6 процентов годовых. То есть 6 процентов оплачивает предприниматель, разницу субсидирует фонд «Даму». Сейчас нет ограничений по отраслям, то есть поддерживается деятельность в любых отраслях экономики, за исключением инвестиций в торговлю», — добавила Елена Матвеева.

Это только часть предприятий, кто смог получить кредитные деньги на льготных условиях для развития бизнеса. В фонде сообщили, что поддержка оказывается сейчас и молодым стартап проектам. С начала года в Костанайской области подобная финансовая поддержка была оказана 140 предпринимателям в общей сложности на 24 млрд тенге.

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