15 человек умерли, отравившись алкоголем кустарного производства, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.

Сразу в двух регионах Казахстана полицией начаты досудебные расследования по фактам смерти людей.

В городе Аркалык Костанайской области с 3 по 4 июля с диагнозом «токсическое действие этанола» в реанимацию доставлены 13 человек, 11 из которых позднее скончались.

В этот же период в поселке Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области скончались 4 человека.

«Предварительная причина смерти – острый геморрагический панкреатит на фоне общей интоксикации. Установлено, что погибшие отравились алкогольной продукцией, разлитой в 5-литровые пластиковые бутылки», — сообщили в МВД.

Отмечается, что 4 июля в ходе расследования в Акмолинской области обнаружен цех, в котором производился розлив спиртных напитков. Полицейскими установлены и задержаны трое подозреваемых. У них изъята часть продукции, приготовленной для продажи. Однако большую часть подозреваемые успели реализовать, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.

«В связи с чем Министерство внутренних дел призывает граждан проявлять осторожность и не приобретать алкогольную продукцию сомнительного производства, отпускаемую в пластиковой таре, без этикеток. Опасная продукция может продаваться подпольно либо на рынках. При выявлении мест их продажи — просим незамедлительно сообщить в ближайшие территориальные подразделения полиции или по телефонам 102 и 112», — обратились к казахстанцам в полиции.