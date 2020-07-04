COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области
15 человек умерли, отравившись алкоголем кустарного производства, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
Сразу в двух регионах Казахстана полицией начаты досудебные расследования по фактам смерти людей.
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