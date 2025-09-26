436 несанкционированных свалок было выявлено с помощью космического мониторинга в 2023 году на территории Костанайской области. Как рассказал на специально организованном брифинге глава природоохранной прокуратуры региона Дамир Аишев, акиматы, через некоторое время, отчитались о ликвидации их всех. Однако, сотрудники подразделения выяснили, что фактически 134 свалки были устранены только на бумаге.

Не меньше, по данным спецпрокуроров, подвержена нарушениям сфера недропользования. Например, был установлен факт того, что нелегальные старатели с помощью техники намывали песок со дна реки на берег и затем продавали. Эта деятельность осуществлялась ими на протяжении 15 лет, ущерб государству составил порядка полумиллиарда тенге.

«Мы пришли к выводу, что за всю историю наблюдений, наверное, это + крупнейшее незаконное воздействие на реку Тобол. По данному факту в августе 2025 года нами возбуждено уголовно дело по статье «Незаконное предпринимательство». Идет следствие. В целом, за два года нами выявлены порядка 10 нелегальных мест добычи полезных ископаемых. К административной ответственности привлечено свыше 40 легальных недропользователей», — сообщил специализированный природоохранный прокурор Костанайской области Дамир Аишев.

Нарушения разнообразны, — от несвоевременной сдачи отчетности перед государством, до отсутствия ликвидации последствий добычи полезных ископаемых. Основной причиной и условием, способствующим нелегальной добыче, природоохранные прокуроры считают отсутствие официальных недропользователей в отдельных регионах. В первую речь идет о песке.

«У нас официальная добыча ведется лишь в 6 регионах области. Наши южные регионы. Ближайшие к ним месторождения песка находятся на территории Аулиекольского и Костанайского района. Наверное, что бы везти песок для стройки, это не очень удобно даже в плане логистики», — говорит Дамир Аишев.

Этот вывод наталкивает природоохранных спецпрокуроров на подозрения о том, что для проведения всех работ, где необходим песок, используется только нелегально добытый природный материал. Для решения проблемы сотрудники ведомства ориентировали акимат области на принятие мер по расширению официальной добычи песка и в других регионах.

