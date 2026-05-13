«Ушла эпоха»: Наримановский рынок в Костанае сносят на глазах





«Ушла эпоха» — именно так костанайцы в социальных сетях комментируют демонтаж Наримановского рынка. Территория, которая десятилетиями была знакомым местом для многих жителей города, сегодня буквально исчезает на глазах.

О том, что торговые павильоны и часть инфраструктуры планируют снести, власти сообщали ещё в 2024 году.

На месте рынка планируют построить школу

Согласно планам, на месте Наримановского рынка и прилегающей территории должна появиться новая типовая школа на 1200 мест.

Проект детальной планировки в границах проспекта Абая, улиц Л.Беды, Маяковского, Наримановской, Джамбула и Фролова был утверждён в апреле 2025 года. Уже в мае началась работа по изъятию 36 земельных участков общей площадью 2,4 гектара.

Часть зданий уже снесли

Как сообщил заместитель руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр Жумабеков, сейчас на территории продолжаются демонтажные работы.

По его словам, уже снесены пять коммерческих объектов. Также в ближайшее время планируется снести ещё 15 жилых домов и хозяйственных построек, выкупленных для государственных нужд.

Средняя стоимость выкупа одного жилого дома составила около 30 миллионов тенге — сумма определялась независимой оценкой либо через суд.

Часть собственников не согласилась с оценкой

На территории бывшего Наримановского рынка находились 15 земельных участков. На сегодняшний день 11 из них уже возвращены в государственную собственность.

По четырём участкам продолжаются судебные разбирательства. Речь идёт о двух торговых павильонах по улице Л.Беды и двух коммерческих помещениях по улице Джамбула.

Собственники не согласились с предложенной стоимостью выкупа, поэтому окончательную сумму определит суд.

На выкуп земли уже потратили 1,3 миллиарда тенге

По словам Бахтияра Жумабекова, на выкуп 31 земельного участка уже направили 1,3 миллиарда тенге. После завершения судебных процессов эта сумма может увеличиться.

Подготовить территорию под строительство школы планируют до 1 июня.

Школу хотят построить за счёт инвесторов

Возведением образовательного учреждения займётся управление строительства.

Как сообщили в ведомстве, школу планируют строить за счёт частных инвесторов. Предварительная стоимость проекта составляет около 8,7 миллиарда тенге.

Сейчас власти ведут поиск инвесторов и обсуждают условия реализации проекта.

Президент РК подписал указ о внедрении ИИ в среднее образование Глава государства подписал указ «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики...

Отказ в обслуживании на казахском языке может закончиться штрафом В Казахстане потребители имеют право получать услуги как на государственном, так и на русском языках....

В Костанае назвали стоимость аренды государственного жилья Стоимость аренды государственного жилья в Костанае зависит от года постройки дома и площади квартиры. Об...