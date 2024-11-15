В Костанае назвали стоимость аренды государственного жилья

Стоимость аренды государственного жилья в Костанае зависит от года постройки дома и площади квартиры. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Кайрат Кудабаев.
Сколько стоит аренда квартир
По словам Кудабаева, в старых домах аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 2–3 тысячи тенге.
В более новых жилых домах стоимость аренды выше и может достигать 5–8 тысяч тенге за однокомнатную квартиру.
Аренда трёхкомнатных квартир дороже
Как отметил спикер, стоимость аренды крупных квартир значительно выше.
Так, аренда трёхкомнатного государственного жилья в Костанае превышает 20 тысяч тенге.
