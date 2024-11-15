В Костанае назвали стоимость аренды государственного жилья

— Сегодня, 15:07
Стоимость аренды государственного жилья в Костанае зависит от года постройки дома и площади квартиры. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Кайрат Кудабаев.

Сколько стоит аренда квартир

По словам Кудабаева, в старых домах аренда однокомнатной квартиры обходится примерно в 2–3 тысячи тенге.

В более новых жилых домах стоимость аренды выше и может достигать 5–8 тысяч тенге за однокомнатную квартиру.

Аренда трёхкомнатных квартир дороже

Как отметил спикер, стоимость аренды крупных квартир значительно выше.

Так, аренда трёхкомнатного государственного жилья в Костанае превышает 20 тысяч тенге.



