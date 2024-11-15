Ответственность родителей за детей хотят усилить в Казахстане





Мажилис Казахстана принял во втором чтении закон по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребёнка, а также сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Документ разработан во исполнение поручения Главы государства и направлен на усиление защиты прав и интересов педагогов.

За что теперь будут отвечать учителя

Согласно новым нормам, ответственность педагогов за обучающихся будет действовать только во время учебного процесса. При этом ответственность родителей за жизнь, здоровье и безопасность детей, наоборот, расширяется.

Также законом вводится запрет на одновременное ведение учителями отчётности в бумажном и электронном форматах.

В школах появятся единые правила использования телефонов

Поправками предусматривается внедрение единых правил использования мобильных устройств в организациях среднего образования.

Кроме того, акиматы будут принимать меры по вовлечению школьников в научную деятельность.

Изменения коснутся и медицинского образования

Отдельный блок поправок направлен на совершенствование системы высшего образования.

В частности, предлагается перейти к модели интегрированного медицинского образования. Она предусматривает шесть лет обучения в вузе и один год полноценной интернатуры.

После завершения обучения выпускники смогут приступить к медицинской практике, а интернатура станет этапом клинической подготовки.

В Казахстане создадут условия для зарубежных вузов

Также закон предусматривает правовое регулирование деятельности ведущих зарубежных университетов в Казахстане.

Открытие филиалов иностранных вузов будет возможно при соблюдении государственных образовательных стандартов Казахстана.

Крупный пожар произошёл на территории ТОО в посёлке Тобол В Костанайской области спасатели ликвидировали крупный пожар на территории одного из ТОО в посёлке Тобол....

Налог на вторую квартиру: что предлагают изменить в Казахстане Глава Федерации недвижимости Казахстана Ермек Мусрепов прокомментировал предложение повысить налоги для владельцев нескольких квартир. Ранее...

Серия краж в ТЦ Костаная: суд оставил приговор без изменений Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу жителя Костаная, осуждённого за...