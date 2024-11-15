Ответственность родителей за детей хотят усилить в Казахстане

Мажилис Казахстана принял во втором чтении закон по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребёнка, а также сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Документ разработан во исполнение поручения Главы государства и направлен на усиление защиты прав и интересов педагогов.
За что теперь будут отвечать учителя
Согласно новым нормам, ответственность педагогов за обучающихся будет действовать только во время учебного процесса. При этом ответственность родителей за жизнь, здоровье и безопасность детей, наоборот, расширяется.
Также законом вводится запрет на одновременное ведение учителями отчётности в бумажном и электронном форматах.
В школах появятся единые правила использования телефонов
Поправками предусматривается внедрение единых правил использования мобильных устройств в организациях среднего образования.
Кроме того, акиматы будут принимать меры по вовлечению школьников в научную деятельность.
Изменения коснутся и медицинского образования
Отдельный блок поправок направлен на совершенствование системы высшего образования.
В частности, предлагается перейти к модели интегрированного медицинского образования. Она предусматривает шесть лет обучения в вузе и один год полноценной интернатуры.
После завершения обучения выпускники смогут приступить к медицинской практике, а интернатура станет этапом клинической подготовки.
В Казахстане создадут условия для зарубежных вузов
Также закон предусматривает правовое регулирование деятельности ведущих зарубежных университетов в Казахстане.
Открытие филиалов иностранных вузов будет возможно при соблюдении государственных образовательных стандартов Казахстана.
