Серия краж в ТЦ Костаная: суд оставил приговор без изменений





Судебная коллегия по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу жителя Костаная, осуждённого за мелкое хищение и кражу.

Как установил суд, ранее судимый мужчина в период с октября по ноябрь 2025 года совершил серию краж в торговых центрах города. Пользуясь свободным доступом, он похищал одежду с витрин магазинов, а в примерочных самостоятельно снимал с товаров противокражные датчики.

Общая сумма ущерба превысила 123 тысячи тенге.

Приговором суда №2 Костаная мужчина был признан виновным. По статье о мелком хищении ему назначили 100 часов общественных работ, а по статье «Кража» — 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

По совокупности уголовных правонарушений окончательно осуждённому назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В суде отметили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления против собственности. Предыдущая судимость на момент вынесения приговора не была погашена. Кроме того, в августе 2025 года он был освобождён по амнистии от неотбытого срока наказания, однако спустя полтора месяца вновь совершил кражи.

Судебная коллегия оставила приговор без изменений, а апелляционную жалобу осуждённого — без удовлетворения.

