Казахстанцам становится всё дороже снимать и покупать жильё





В Казахстане продолжается рост цен на недвижимость. По данным Бюро национальной статистики, в апреле 2026 года стоимость нового жилья в среднем по стране достигла 615,9 тысячи тенге за квадратный метр. Это на 15,1% выше по сравнению с апрелем прошлого года, передает lsm.kz

В каких городах цены на новостройки выросли сильнее всего

Наиболее заметный рост цен на первичном рынке зафиксирован в Актобе — сразу на 23,1%. Средняя стоимость квадратного метра там составила 356,5 тысячи тенге. В Алматы новое жильё подорожало на 18% — до 733,4 тысячи тенге за квадратный метр, в Астане — на 17,7%, до 732 тысяч тенге.

В Шымкенте цены на первичное жильё выросли на 11,1%, достигнув 535 тысяч тенге за квадратный метр.

Снижения цен на новое жильё не зафиксировано ни в одном из городов страны. При этом в Жезказгане и Петропавловске стоимость квадратного метра за год осталась на прежнем уровне.

Как изменились цены на вторичное жильё

Продолжает дорожать и вторичное жильё. В среднем по Казахстану цены на квартиры на вторичном рынке выросли на 11,1% — до 630 тысяч тенге за квадратный метр.

Самое заметное подорожание отмечено в Алматы, где стоимость вторичного жилья увеличилась на 15%. Также значительный рост зафиксирован в Актобе, Павлодаре и Туркестане.

В Астане цены на вторичное жильё выросли почти на 10%, в Шымкенте — более чем на 10%.

Насколько подорожала аренда жилья

Подорожала и аренда жилья. В среднем по стране стоимость аренды увеличилась на 10,9% и достигла 5 тысяч тенге за квадратный метр.

Наибольший рост цен на съёмное жильё зафиксирован в Петропавловске — сразу на 41,9%. Также заметно аренда подорожала в Павлодаре, Усть-Каменогорске и Кызылорде.

В Алматы аренда выросла на 9,5%, в Астане — на 10,5%, а в Шымкенте — на 13,1%.

Что происходило с ценами в апреле

Если сравнивать с мартом 2026 года, то за месяц первичное жильё в Казахстане подорожало в среднем на 0,6%, вторичное — на 0,9%, а аренда — на 0,2%.

