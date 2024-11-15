Налог на вторую квартиру: что предлагают изменить в Казахстане





Глава Федерации недвижимости Казахстана Ермек Мусрепов прокомментировал предложение повысить налоги для владельцев нескольких квартир. Ранее такую инициативу озвучила глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова, передает lsm.kz

По её мнению, квартиры со второй по четвёртую зачастую приобретаются как инвестиционный актив, тогда как часть казахстанцев не может позволить себе даже первое жильё. Усиление налоговой нагрузки, как считает Ибрагимова, могло бы повлиять на снижение цен на рынке недвижимости.

Однако Ермек Мусрепов заявил, что подобная мера вызывает серьёзные вопросы как с экономической, так и с правовой точки зрения.

Эксперт напомнил о праве частной собственности

По словам Мусрепова, право собственности в Казахстане гарантировано Конституцией. Он подчеркнул, что граждане, которые легально заработали средства и приобрели недвижимость законным способом, не должны сталкиваться с дополнительным налоговым давлением только из-за владения несколькими объектами.

Эксперт считает, что подобный подход может создать опасный прецедент, при котором повышенными налогами начнут облагаться и другие активы — автомобили, земельные участки или коммерческая недвижимость.

Также он не согласился с мнением, что квартиры, сдаваемые в аренду, следует приравнивать к коммерческой недвижимости.

Повышение налогов может ударить по арендаторам

Как отметил глава Федерации недвижимости, рынок аренды жилья в Казахстане во многом держится именно на частных инвесторах, поскольку государство не обеспечивает достаточного объёма доступного арендного жилья.

По мнению эксперта, введение повышенных налогов приведёт к росту стоимости аренды, так как собственники будут перекладывать дополнительные расходы на арендаторов. В первую очередь это может затронуть студентов, молодые семьи и граждан без первоначального взноса.

Кроме того, часть рынка может уйти в тень — владельцы жилья перестанут официально оформлять арендные отношения.

Возможны последствия для строительной отрасли

Мусрепов также предупредил, что снижение интереса инвесторов к покупке недвижимости способно негативно отразиться на строительной отрасли, которая остаётся одним из драйверов экономики Казахстана.

По его словам, мнение о том, что ограничение покупки нескольких квартир автоматически сделает жильё доступнее, не подтверждается мировой практикой.

Эксперт считает, что основными причинами недоступности жилья остаются низкие доходы населения, высокая стоимость строительства, дорогие кредиты и дефицит качественной инфраструктуры.

Какие меры нужны рынку жилья

Вместо усиления налоговой нагрузки эксперт предлагает сосредоточиться на развитии инженерной инфраструктуры и расширении территорий под строительство.

Также, по его мнению, необходимо снижать стоимость ипотечного финансирования, развивать цивилизованный рынок аренды и повышать доходы населения.

Мусрепов подчеркнул, что налоговые меры не смогут заменить рост покупательной способности граждан и решить системные проблемы рынка жилья.

