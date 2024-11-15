Крупный пожар произошёл на территории ТОО в посёлке Тобол





В Костанайской области спасатели ликвидировали крупный пожар на территории одного из ТОО в посёлке Тобол.

Сообщение о возгорании поступило на пульт 112. На место происшествия оперативно были направлены силы и средства МЧС.

Огонь охватил склады и транспортерную ленту

По информации спасателей, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение двух совмещённых складов и транспортерной ленты.

Для ликвидации пожара были привлечены экстренные службы, а также пожарный поезд КТЖ.

Пострадавших нет

Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось полностью ликвидировать.

В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

