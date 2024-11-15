Крупный пожар произошёл на территории ТОО в посёлке Тобол

В Костанайской области спасатели ликвидировали крупный пожар на территории одного из ТОО в посёлке Тобол.
Сообщение о возгорании поступило на пульт 112. На место происшествия оперативно были направлены силы и средства МЧС.
Огонь охватил склады и транспортерную ленту
По информации спасателей, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение двух совмещённых складов и транспортерной ленты.
Для ликвидации пожара были привлечены экстренные службы, а также пожарный поезд КТЖ.
Пострадавших нет
Благодаря слаженным действиям пожарных возгорание удалось полностью ликвидировать.
В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
