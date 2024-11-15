Отказ в обслуживании на казахском языке может закончиться штрафом





В Казахстане потребители имеют право получать услуги как на государственном, так и на русском языках. Эти требования распространяются на кафе, рестораны, магазины, кинотеатры и другие объекты бизнеса.

Вывески и меню должны быть на двух языках

Согласно законодательству, двуязычной должна быть вся визуальная информация — вывески, реклама, ценники, меню и указатели.

При этом текст на казахском языке должен размещаться слева или сверху, а на русском — справа либо снизу. Также оба варианта обязаны быть одинаковыми по размеру шрифта и оформлению.

Однако, как отмечают специалисты, требования соблюдаются не всегда. В таких случаях жители вправе направить жалобу.

Большинство жалоб поступает через E-otinish

По словам заместителя руководителя управления культуры акимата Костанайской области Ерлана Абилова, большинство обращений сегодня поступает через систему E-otinish.

«В настоящее время большинство обращений поступает посредством информационной системы E-otinish. В текущем году, можно сказать, в течение одного месяца по жалобам были выписаны девять предупреждений физическим и юридическим лицам — в Костанае и Рудном», — сообщил Ерлан Абилов.

Нарушения касаются не только вывесок

Как отметил специалист, требования языкового законодательства распространяются не только на наружные вывески.

На двух языках также должны оформляться маркировки товаров, прейскуранты, уголки потребителей, книги жалоб и предложений, а также информация о правах покупателей и правилах внутреннего распорядка.

По словам Ерлана Абилова, речь идёт не о формальности, а об уважении к государственному языку и правам потребителей.

За отказ в обслуживании на казахском языке предусмотрена ответственность

В управлении культуры напомнили, что ответственность предусмотрена и за отказ в обслуживании на государственном языке.

«Мы предлагаем обучить персонал. В каждом районе и городе есть Центры обучения языкам, где бесплатно могут оказать помощь по обучению персонала», — отметил Ерлан Абилов.

Специалисты также сообщили, что при первом нарушении предпринимателю выносится предупреждение. Если жалоба повторится в течение года, уже предусмотрен административный штраф — до 25 МРП в зависимости от субъекта бизнеса.

