Президент РК подписал указ о внедрении ИИ в среднее образование

Глава государства подписал указ «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан».
Основной целью документа является создание современной и инновационной системы образования, а также обеспечение устойчивого развития страны в условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта.
Для школ разработают специальный план
Согласно указу, до 1 июля 2026 года Правительство должно утвердить Комплексный план мероприятий по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования на 2026–2029 годы.
Документ будет предусматривать создание механизмов персонализированного обучения, развитие цифровой инфраструктуры, подготовку педагогических кадров и защиту персональных данных учащихся.
В школах усилят интернет и техническое оснащение
До 1 августа 2026 года в рамках пилотного проекта планируется обеспечить школы необходимым техническим оборудованием и стабильным высокоскоростным интернетом.
Ожидается, что эти меры помогут сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами.
Для школ разработают стандарты использования ИИ
До 1 сентября 2026 года в Казахстане утвердят стандарты применения искусственного интеллекта в системе среднего образования.
Кроме того, будет принят план по профессиональному развитию педагогов, который позволит использовать технологии ИИ как дополнительный инструмент в образовательном процессе без замены работы учителей.
В Казахстане планируют реализовать пилотный проект
Указ также предусматривает использование рекомендаций члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу.
До 1 июня 2026 года Правительство должно внести конкретные предложения по запуску пилотного проекта в сфере среднего образования с последующим масштабированием по стране.
