150 миллиардов тенге выделят медикам на надбавки

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выделить еще 150 миллиардов тенге на надбавки медработникам
«Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, ценить труд врача, а ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания. Важность профессии должна подкрепляться материальными средствами», — сказал Глава государства.
Он поручил при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие.
«Мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны делать это и на системной основе», — заявил Токаев.
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