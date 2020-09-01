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150 миллиардов тенге выделят медикам на надбавки

фото news.kaznmu.kz

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выделить еще 150 миллиардов тенге на надбавки медработникам

«Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, ценить труд врача, а ведь медицинские работники когда-то оказались на периферии государственного внимания. Важность профессии должна подкрепляться материальными средствами», — сказал Глава государства.

Он поручил при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 миллиардов тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие.

«Мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны делать это и на системной основе», — заявил Токаев.

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