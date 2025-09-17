 Ya Metrika Fast
16-летний курьер с крупной партией наркотиков задержан в Костанайской области

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2025» сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП города Рудного задержали 16-летнего жителя Темиртау, подозреваемого в хранении и распространении психотропных веществ.

Подросток был задержан в районе городского пляжа в Рудном. При нём обнаружили свёртки с порошкообразным веществом, предположительно — мефедроном. При дальнейшем осмотре изъято около 80 пакетиков с аналогичным содержимым.

Позже полицейские провели обыск в арендованной квартире в Костанае. В помещении находились электронные весы с остатками вещества, сотни пустых пакетиков, а также более 200 готовых к сбыту свёртков с наркотиком. Общий вес изъятого составил около полкилограмма.

Судебно-химическая экспертиза показала, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком.

По предварительным данным, подросток был завербован через социальные сети. В мессенджере он получил предложение подработки «курьером» с высоким доходом. На деле его задачей было хранение и раскладка наркотических средств на территории Костанайской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РК, предусматривающей ответственность за незаконное изготовление, хранение и перевозку психотропных веществ в особо крупном размере. Подросток водворён в изолятор временного содержания.

Полиция продолжает искать организаторов и старших сообщников преступной группы.

Полиция напоминает: вербовка подростков через интернет становится распространённой практикой наркобизнеса. Правоохранители призывают родителей внимательнее относиться к досугу своих детей и их активности в социальных сетях.

Всего же на сегодняшний день по Костанайской области из незаконного оборота изъято 5 килограммов 570 граммов синтетических наркотиков.



