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  4. 18-летний закладчик «синтетики» задержан в Костанае

18-летний закладчик «синтетики» задержан в Костанае

Информацию распространила пресс-служба МВД РК. 

Во дворе одного из жилых домов задержан 18-летний уроженец города Житикары.

В ходе следственных действий изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета.

— Задержанный в течение недели сбывал наркотические вещества через Теlegram. Оплату получал на банковскую карту. Сбывая так наркотики он был уверен, что избежит ответственности, — рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области Асылбек Альмагамбетов.

Начато досудебное расследование, проводятся дальнейшие следственные действия.

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