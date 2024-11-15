Обещают перерасчёт пенсии, а крадут данные: о чём предупредили казахстанцев

Мошенники используют обещания пенсионных выплат, перерасчёта пенсии и возврата денег, чтобы получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан. В пенсионном фонде призвали внимательно проверять подобные обращения.
Злоумышленники могут представляться сотрудниками фонда, банков, госорганов или правоохранительных структур. По телефону, в мессенджерах и социальных сетях они сообщают о якобы положенных выплатах либо требуют срочно подтвердить данные.
Также в ход идут поддельные сайты, фишинговые ссылки, сомнительные инвестиционные предложения и сообщения о подозрительных операциях. При этом мошенники могут использовать подмену телефонных номеров, поэтому отображаемый номер или имя отправителя не гарантируют подлинность обращения.
Какие данные нельзя сообщать
В фонде подчеркнули: его сотрудники не запрашивают по телефону, в мессенджерах или социальных сетях пароли, коды подтверждения, PIN-коды и другие конфиденциальные сведения.
Граждан призывают не передавать посторонним данные банковских карт, сведения для входа в личный кабинет и фотографии документов. При подозрительном обращении следует самостоятельно связаться с фондом через официальные каналы.
«Безопасные счета» и комиссии за выплаты
Не следует переводить деньги на «безопасные счета», оплачивать комиссии за получение обещанных услуг или соглашаться на предложения ускорить выплаты за вознаграждение.
Кроме того, в фонде рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать неизвестные приложения и не предоставлять незнакомцам удалённый доступ к телефону или компьютеру. Перед вводом персональных данных необходимо проверять адрес сайта.
Что делать, если данные уже переданы
Нужно прекратить общение со злоумышленниками, сменить скомпрометированные пароли и завершить подозрительные сеансы входа. Если есть угроза хищения денег — немедленно обратиться в обслуживающий банк по официальному номеру.
О происшествии также следует сообщить в пенсионный фонд, а при наличии признаков мошенничества — в правоохранительные органы. Переписку, номера телефонов, ссылки и другие материалы рекомендуют сохранить.
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