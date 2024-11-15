Исключённую из очереди на жильё сироту восстановят с прежней датой учёта в Костанайской области

Жительница Костанайской области добилась соглашения о восстановлении в очереди на жильё с сохранением первоначальной даты постановки на учёт. Спор урегулировали в порядке медиации в специализированном межрайонном административном суде области.
Гражданка А. состояла в очереди по категории «Дети-сироты» с 23 декабря 2020 года. По её словам, после переезда из Сарыкольского района в Костанайский район в пределах одной области её исключили из жилищной очереди.
Обращения к ответчикам не помогли восстановить очередность, поэтому женщина подала иск в суд. В ходе рассмотрения дела стороны заключили медиативное соглашение.
По его условиям АО «Отбасы банк» обязалось до 30 октября 2026 года внести корректировки в информационную систему и восстановить истца в очереди на жильё по Костанайскому району. При этом должны быть сохранены прежняя очередность и первоначальная дата постановки на учёт — 23 декабря 2020 года.
Государственное учреждение согласилось с условиями соглашения, а истец отказалась от заявленных требований. Суд утвердил медиативное соглашение и вернул иск.
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