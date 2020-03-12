Автора фейковой рассылки ищет полиция Костанайской области

Полиция города Тобыл начала досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации по статье 274 УК РК, сообщили в пресс-службе департамента Костанайской области, передает alau.kz

В сети появилось видео о якобы закрытии на карантин Костанайской районной больницы. Начальник отдела полиции Костанайского района полковник Мухтар Жайлаубеков отметил, что идут поисковые мероприятия в отношении неустановленного лица, который распространил эту информацию.

Он добавил, что больница работает в обычном режиме. Карантин не вводился.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.