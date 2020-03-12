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Автора фейковой рассылки ищет полиция Костанайской области

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Полиция города Тобыл начала досудебное расследование по факту распространения заведомо ложной информации по статье 274  УК РК, сообщили в пресс-службе департамента Костанайской области, передает alau.kz
В сети появилось видео о якобы закрытии на карантин Костанайской районной больницы. Начальник отдела полиции Костанайского района полковник Мухтар Жайлаубеков отметил, что идут поисковые мероприятия в отношении неустановленного лица, который распространил эту информацию.
Он добавил, что больница работает в обычном режиме. Карантин не вводился.
Напомним, в мессенджере рассылают сообщение о якобы закрытии Затобольской больницы.
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