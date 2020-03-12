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Фейковую информацию распространяют в Whatsapp костанайцы

Tengrinews.kz 

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На номер Whatsapp Алау поступают десятки сообщений от подписчиков. Люди спрашивают «Правда или нет?». С вопросом они присылают видео из больницы и голосовое сообщение, в котором утверждается, что в Затобольскую больницу якобы закрыли из-за короновируса. 

По информации пресс-службы областного управления здравоохранения Костанайской области, данная информация не соответствует действительности.

Кадр из видео

«Это фейк. Медицинское учреждение работает. А мы напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации грозит уголовная ответственность», — отметила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева.

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