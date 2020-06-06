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199 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

news.nashbryansk.ru

COVID-2019 в Казахстане

12511 - зарегистрированно

6903 - выздоровевших

52 - летальных случаев

198(+3) - в Костанайской области

В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 199 новых случаев коронавирусной инфекции, передает coronavirus2020.kz

Зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (темп прироста составил 1,6 процента) среди симптомных носителей, из них:

Павлодарская область — 13 (5,7 процента),

Восточно-Казахстанская область — 9 (5,4),

Актюбинская область — 15 (4,0),

Карагандинская область — 33 (3,1),

Алматинская область — 9 (2,2),

Жамбылская область — 9 (2,2),

Нур-Султан — 37 (1,6),

Костанайская область — 3 (1,5),

Мангистауская область — 4 (1,3),

Акмолинская область — 2 (1,2),

Алматы — 31 (1,1),

Западно-Казахстанская область — 8 (1,0),

Атырауская область — 11 (0,9),

Кызылординская область — 4 (0,9),

Шымкент — 8 (0,9),

Туркестанская область — 3 (0,8).

Всего в стране подтверждено 12 511 случаев.

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