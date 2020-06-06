199 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане

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COVID-2019 в Казахстане
12511 - зарегистрированно
6903 - выздоровевших
52 - летальных случаев
198(+3) - в Костанайской области
В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 199 новых случаев коронавирусной инфекции, передает coronavirus2020.kz
Зарегистрировано 199 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (темп прироста составил 1,6 процента) среди симптомных носителей, из них:
Павлодарская область — 13 (5,7 процента),
Восточно-Казахстанская область — 9 (5,4),
Актюбинская область — 15 (4,0),
Карагандинская область — 33 (3,1),
Алматинская область — 9 (2,2),
Жамбылская область — 9 (2,2),
Нур-Султан — 37 (1,6),
Костанайская область — 3 (1,5),
Мангистауская область — 4 (1,3),
Акмолинская область — 2 (1,2),
Алматы — 31 (1,1),
Западно-Казахстанская область — 8 (1,0),
Атырауская область — 11 (0,9),
Кызылординская область — 4 (0,9),
Шымкент — 8 (0,9),
Туркестанская область — 3 (0,8).
Всего в стране подтверждено 12 511 случаев.