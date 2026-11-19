В аэропорту Костаная пассажиры международных рейсов теперь могут пройти паспортный контроль по прилёте самостоятельно. Два автоматических шлюза Q-Gate установили в октябре, а в ноябре они начали полноценно работать. По словам сотрудников аэропорта, проверка занимает меньше минуты.
Сначала пассажир прикладывает паспорт к считывателю. Затем открываются первые двери шлюза, и пассажир встаёт на отмеченное место для биометрической проверки. После подтверждения личности открываются вторые двери. Как сообщил сотрудник областного департамента Пограничной службы КНБ Еламан Ануаров, первые недели работы системы прошли без сбоев.
Шлюзами могут пользоваться граждане Казахстана старше 14 лет, прибывающие международными рейсами. Пассажиры с детьми младшего возраста проходят проверку у дежурного контролёра. Ранее автоматические пункты паспортного контроля работали в аэропортах Астаны, Алматы и Актау.
В прошлом году аэропорт Костаная обслужил более 445 тысяч пассажиров, в этом году ожидается около полумиллиона. В планах аэропорта — строительство нового международного терминала с телескопическим трапом. Дополнительные автоматические шлюзы планируют установить в зонах прилёта и вылета.
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