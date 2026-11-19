С начала года в Костанайской области подтвердили 295 случаев кори. По данным санэпидемиологов, 90% заболевших были непривиты. Почти в 40% случаев среди непривитых причиной отсутствия прививки был отказ от вакцинации.

Среди детей младше года зарегистрировали 92 случая, среди детей от года до четырёх лет — 99. Таким образом, на эти две возрастные группы пришлось почти две трети всех подтверждённых случаев в регионе.

Исполняющий обязанности руководителя отдела областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Андрей Чижков сообщил, что за последние пять месяцев в регионе выявили один случай кори. Эпидемиологическую обстановку в области он назвал благополучной.

«Накапливается в определенный период прослойка населения, которая не прививается, то есть она копится, коллективный иммунитет снижается», — пояснил Чижков.

Заведующая отделением поликлиники № 4 Костаная Виктория Жакетова отметила, что особенно уязвимы дети до года, которым ещё не сделали плановую прививку. Врачи предупреждают, что корь может приводить к тяжёлым осложнениям, в том числе поражению лёгких и головного мозга.

В Костанайской области по эпидемиологическим показаниям дополнительно вакцинируют детей от шести до одиннадцати месяцев. Эта мера охватывает 1 730 малышей. Кроме того, в регионе прививают детей, которые пропустили вакцинацию по календарю. Таких детей в области около 2 400.

Меньше минуты на паспортный контроль: в аэропорту Костаная заработали автоматические шлюзы В аэропорту Костаная пассажиры международных рейсов теперь могут пройти паспортный контроль по прилёте самостоятельно. Два...