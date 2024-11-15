В ближайшие годы во всех регионах Казахстана планируют строить социальные, транспортные и энергетические объекты. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, говоря об общенациональной программе «Народная стройка», запуск которой он объявил в Послании.

В программу вошли детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы, реабилитационные учреждения, молодёжные творческие центры и театры. Также предусмотрено строительство аэропортов, железнодорожных вокзалов и дорог.

Отдельное направление программы — строительство атомных, гидро- и тепловых электростанций, а также центров обработки данных.

По словам президента, реализация программы позволит создать новые рабочие места и даст промышленным предприятиям и предпринимателям возможности для роста.

«Все объекты, возведенные в ходе „Народной стройки“, будут служить во благо нашего народа», — заявил Токаев.

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