С 1 января 2027 года в Казахстане вступят в силу изменения в Социальный кодекс, которые касаются выплат по потере работы из Государственного фонда социального страхования. Выплату будут назначать на срок до трёх месяцев. Её продолжительность будет зависеть от стажа участия в системе обязательного социального страхования.

Размер выплаты составит 45% от среднемесячного дохода за последние два года. При расчёте учитывается доход в пределах семи минимальных зарплат. С 1 января 2027 года минимальная зарплата вырастет с 85 тыс. до 110 тыс. тенге, а максимальная выплата по потере работы составит 346 500 тенге в месяц.

Как получить выплату

Сначала нужно обратиться в карьерный центр за помощью в трудоустройстве. С 1 октября 2026 года срок пребывания в статусе лица, ищущего работу, увеличили с двух до 13 дней. За это время специалисты подбирают вакансии с учётом опыта и навыков соискателя и при необходимости организуют собеседования.

Если за 13 дней подходящую работу найти не удалось, соискателю присваивают статус безработного. После этого можно подать заявление на выплату через eGov.kz, Enbek.kz, мобильные приложения банков или воспользоваться услугой по СМС. Заявление также принимают в карьерных центрах и отделениях госкорпорации «Правительство для граждан».

Право на выплату сохраняется за участниками системы обязательного социального страхования. Карьерный центр продолжит подбирать вакансии независимо от того, получает ли человек выплату. При необходимости безработному могут предложить краткосрочное обучение.

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