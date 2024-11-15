В Казахстане врачи смогут оказывать несколько медицинских услуг за один визит, если Минздрав утвердит изменения в правила оказания специализированной амбулаторной помощи. Проект опубликовали на портале «Открытые НПА», сообщает Informburo.kz.

Во время одного приёма врач сможет осмотреть пациента и при наличии показаний выписать рецепт, оформить справку или оказать профилактические услуги. Если пациент также проходит плановое наблюдение по другому хроническому заболеванию, его результаты смогут учесть в рамках того же визита. Сведения об оказанных услугах и выписанных рецептах планируют автоматически вносить в медицинские информационные системы.

Минздрав также предлагает утвердить минимальные перечни амбулаторных услуг в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и ОСМС. Перечни смогут расширять по медицинским показаниям. В сложных случаях решение о дополнительных обследованиях будет принимать группа специалистов.

Проект предусматривает расширение возможностей диагностики гепатитов B и C, в том числе с помощью экспресс-тестов. Кроме того, предлагается уточнить перечни обследований по ОСМС для пациентов с отдельными хроническими заболеваниями, включая нарушения свёртываемости крови и заболевания нервно-мышечной системы.

Публичное обсуждение проекта продлится до 4 декабря.

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