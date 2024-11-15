День Независимости Казахстана, 16 декабря, в 2026 году выпадает на среду. Этот день будет выходным для тех, кто работает как по пятидневному, так и по шестидневному графику, сообщает Zakon.kz.
На праздник предусмотрен один выходной. Переносов других выходных дней в связи с праздником не будет.
Всего в декабре при пятидневной рабочей неделе будет девять выходных — восемь суббот и воскресений и один праздничный день. При шестидневной рабочей неделе будет пять выходных — четыре воскресенья и 16 декабря.
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