День Независимости Казахстана, 16 декабря, в 2026 году выпадает на среду. Этот день будет выходным для тех, кто работает как по пятидневному, так и по шестидневному графику, сообщает Zakon.kz.

На праздник предусмотрен один выходной. Переносов других выходных дней в связи с праздником не будет.

Всего в декабре при пятидневной рабочей неделе будет девять выходных — восемь суббот и воскресений и один праздничный день. При шестидневной рабочей неделе будет пять выходных — четыре воскресенья и 16 декабря.