В субботу, 21 ноября, в 9:00 в Сити-Центре Костаная начнётся сельскохозяйственная ярмарка. В ней примут участие производители из 12 районов области, а также из Костаная и Рудного.

Более 80 хозяйств и предприятий представят 215 тонн продукции. На ярмарке можно будет купить мясо, птицу, рыбу, картофель и другие овощи, муку, растительное и сливочное масло, яйца и другие продукты.

В Казахстане более 52 тысяч человек сняли с жилищного учёта После проверки списка граждан, нуждающихся в жилье, с учёта сняли 52 535 человек. Как сообщили...

В Костанайской области ограничили движение на трёх участках республиканских дорог Ограничение ввели 18 ноября в 23:00 из-за ухудшения погодных условий. Оно действует для всех видов...