В Казахстане более 52 тысяч человек сняли с жилищного учёта
После проверки списка граждан, нуждающихся в жилье, с учёта сняли 52 535 человек. Как сообщили...
В субботу, 21 ноября, в 9:00 в Сити-Центре Костаная начнётся сельскохозяйственная ярмарка. В ней примут участие производители из 12 районов области, а также из Костаная и Рудного.
Более 80 хозяйств и предприятий представят 215 тонн продукции. На ярмарке можно будет купить мясо, птицу, рыбу, картофель и другие овощи, муку, растительное и сливочное масло, яйца и другие продукты.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.