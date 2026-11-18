Ночью и утром 19 ноября на севере и востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель и гололёд.
На западе и юге области в это же время прогнозируют туман.
Скорость юго-западного ветра составит 9–14 м/с. На севере и востоке области ночью и утром порывы достигнут 15–20 м/с. Температура ночью опустится до −7…−2 °C, днём ожидается −1…+4 °C.
В Костанае будет облачно. Ночью ожидаются снег, низовая метель и гололёд. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, ночью с порывами до 15–20 м/с. Температура ночью составит −4…−2 °C, днём — −1…+1 °C.
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