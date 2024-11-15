К 2027 году Министерство здравоохранения Казахстана планирует перевести все организации первичной медико-санитарной помощи на принципы общей врачебной практики. Согласно опубликованным планам, терапевты и педиатры будут работать как профильные специалисты в составе мобильных бригад и команд врачей разных специальностей, передает rus.baq.kz

Врач общей практики сохранит ключевую роль при первом обращении пациента, диагностике и дальнейшем наблюдении. При необходимости к оказанию помощи будут подключать терапевтов, педиатров и других специалистов.

Планы Минздрава касаются распределения обязанностей между врачами. Кадровые решения в медорганизациях будут принимать с учётом действующих нормативных требований.

Три рыбака погибли на водоёмах Костанайской области меньше чем за месяц С 20 октября по 14 ноября на водоёмах Костанайской области утонули трое мужчин. По данным...

Годовой лимит и вычет комиссии — какие изменения предложили для самозанятых Депутат Олжас Нуралдинов предложил заменить помесячный лимит дохода для самозанятых на годовой. Вместо ограничения в...

Казахстанцам хотят дать возможность запретить использование своих фото из открытых источников Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев 18 ноября на брифинге в Курултае прокомментировал поправки в...