К 2027 году Министерство здравоохранения Казахстана планирует перевести все организации первичной медико-санитарной помощи на принципы общей врачебной практики. Согласно опубликованным планам, терапевты и педиатры будут работать как профильные специалисты в составе мобильных бригад и команд врачей разных специальностей, передает rus.baq.kz
Врач общей практики сохранит ключевую роль при первом обращении пациента, диагностике и дальнейшем наблюдении. При необходимости к оказанию помощи будут подключать терапевтов, педиатров и других специалистов.
Планы Минздрава касаются распределения обязанностей между врачами. Кадровые решения в медорганизациях будут принимать с учётом действующих нормативных требований.
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