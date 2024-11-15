Депутат Олжас Нуралдинов предложил заменить помесячный лимит дохода для самозанятых на годовой. Вместо ограничения в 300 МРП в месяц депутат предлагает установить предел в 3 600 МРП, или около 15,5 млн тенге, в год, сообщает LS.
По словам Нуралдинова, месячный лимит не учитывает сезонность работы в туризме, строительстве, ремонте жилья, пассажирских перевозках и благоустройстве. В этих сферах основной доход может приходиться на несколько месяцев. Годовой лимит позволит самозанятым брать больше заказов в сезон и при этом сохранит общий предел дохода.
Депутат также предложил учитывать доход самозанятых, работающих через цифровые платформы, после вычета комиссии. В качестве примера он привёл «Яндекс Go», где, по его словам, комиссия в отдельных случаях достигает 23% от стоимости заказа. Эту сумму удерживает платформа, а водитель или курьер получает оставшуюся часть.
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