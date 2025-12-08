В Костанайской области завершили средний ремонт 57 километров республиканской автодороги KAZ03.

Трасса ведёт к пункту пропуска «Кайрак» на границе с Россией.

Маршрут начинается в Астане, проходит через Атбасар, Жаксы, Рузаевку и Сарыколь, а затем огибает Костанай и выходит к российской границе.

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