Казахстанцам хотят дать возможность запретить использование своих фото из открытых источников
Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев 18 ноября на брифинге в Курултае прокомментировал поправки в...
В Костанайской области завершили средний ремонт 57 километров республиканской автодороги KAZ03.
Трасса ведёт к пункту пропуска «Кайрак» на границе с Россией.
Маршрут начинается в Астане, проходит через Атбасар, Жаксы, Рузаевку и Сарыколь, а затем огибает Костанай и выходит к российской границе.
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