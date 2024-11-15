Одобренные законопроекты предусматривают запрет на регистрацию в социальных сетях для пользователей младше 16 лет. Уполномоченному органу также предлагают поручить ведение реестра пользователей онлайн-платформ, у которых более пяти тысяч подписчиков.
Авторы онлайн-курсов и других обучающих материалов должны будут указывать сведения о профильном образовании, подтверждённом дипломом или сертификатом.
В законопроектах также закрепляют понятие «оккультные услуги». К ним относят услуги, основанные на заявлениях о сверхъестественных, паранормальных или научно не подтверждённых способностях. Публикации о таких услугах должны будут сопровождаться предупреждением об их развлекательном характере и отсутствии научного или практического подтверждения.
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