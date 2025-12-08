Курултай в первом чтении одобрил два пакета поправок по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа, в том числе изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Документы разработали по поручению президента.

Поправки предусматривают административную ответственность онлайн-платформ за распространение противоправного контента. Ответственность также предусмотрена за неисполнение представительствами платформ предписаний уполномоченного органа об удалении такого контента на территории Казахстана. Сами представительства должны будут пройти учётную регистрацию.

Отдельная норма предусматривает ответственность за нецензурную брань в масс-медиа и на онлайн-платформах.

СМИ предлагают обязать маркировать официальные ответы госорганов, а теле- и радиоканалы — начинать вещание в течение 30 календарных дней после включения в перечень каналов свободного доступа. Поправки также вводят понятие «аудиовизуальная платформа» и определяют порядок работы её операторов.