Минтруда Казахстана разъяснило, как работает сервис «Добровольный отказ от социальных выплат». Он доступен в приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz получателям пособий, чей уровень материального благополучия определён как высокий или состоятельный.
Чтобы подать заявление, нужно выполнить три шага.
- Войти в личный кабинет. Система автоматически покажет персональные данные.
- Выбрать выплаты. Из списка получаемых пособий можно отметить одно или несколько и нажать «Подписать и отправить».
- Подтвердить решение. До подтверждения заявление можно отменить. После подтверждения система сообщит, что заявление отправлено.
В министерстве подчеркнули, что отказ от выплат добровольный. Если материальное положение изменится и поддержка снова понадобится, можно повторно обратиться за назначением пособия.
Минтруда рекомендует пользоваться сервисом только через официальное приложение eGov Mobile или портал eGov.kz и избегать подозрительных ссылок.
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