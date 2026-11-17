Минтруда Казахстана разъяснило, как работает сервис «Добровольный отказ от социальных выплат». Он доступен в приложении eGov Mobile и на портале eGov.kz получателям пособий, чей уровень материального благополучия определён как высокий или состоятельный.

Чтобы подать заявление, нужно выполнить три шага.

Войти в личный кабинет. Система автоматически покажет персональные данные. Выбрать выплаты. Из списка получаемых пособий можно отметить одно или несколько и нажать «Подписать и отправить». Подтвердить решение. До подтверждения заявление можно отменить. После подтверждения система сообщит, что заявление отправлено.

В министерстве подчеркнули, что отказ от выплат добровольный. Если материальное положение изменится и поддержка снова понадобится, можно повторно обратиться за назначением пособия.

Минтруда рекомендует пользоваться сервисом только через официальное приложение eGov Mobile или портал eGov.kz и избегать подозрительных ссылок.

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