Терапевты и педиатры будут работать в командах специалистов — что планирует Минздрав Казахстана
К 2027 году Министерство здравоохранения Казахстана планирует перевести все организации первичной медико-санитарной помощи на принципы...
18 ноября с 10:00 в Костанайской области ограничили движение на четырёх участках республиканских трасс из-за снега, ветра и гололёда. Ограничения действуют для всех видов транспорта на летних шинах.
Уточнить информацию об ограничениях можно круглосуточно по номеру 1403 .
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