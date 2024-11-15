18 ноября с 10:00 в Костанайской области ограничили движение на четырёх участках республиканских трасс из-за снега, ветра и гололёда. Ограничения действуют для всех видов транспорта на летних шинах.

Карабалык — Костанай , 418–539 км трассы «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ».

, 418–539 км трассы «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ». Тобол — Сарыколь , 555–685 км той же трассы.

, 555–685 км той же трассы. Тобыл — Аулиеколь , 7–108 км трассы «Костанай — Аулиеколь — Сурган».

, 7–108 км трассы «Костанай — Аулиеколь — Сурган». Узунколь — Тобыл, 250–404 км трассы «Костанай — Мамлютка».

Уточнить информацию об ограничениях можно круглосуточно по номеру 1403 .

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