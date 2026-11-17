С начала 2026 года в Казахстане к уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма привлекли 23 человека. Семеро из них — подростки в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает Polisia.kz со ссылкой на МВД.
Ложные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, готовящихся поджогах и других угрозах поступают по телефону, через мессенджеры, соцсети и электронную почту. Из-за таких сообщений эвакуируют школы, больницы и другие учреждения. На место выезжают полицейские, спасатели и сотрудники спецслужб.
В МВД напомнили, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Виновных также могут обязать возместить причинённый ущерб, включая расходы на выезд и работу экстренных служб.
Полиция призывает родителей объяснять детям, к каким последствиям может привести сообщение об угрозе, отправленное ради розыгрыша. Получив такое сообщение, следует сразу обратиться в полицию и воздержаться от его распространения.
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