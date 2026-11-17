В супермаркете в Костанае пенсионерка собиралась внести через банкомат 500 тысяч тенге. Находившаяся рядом женщина заподозрила, что пенсионерку могли ввести в заблуждение мошенники. Она предупредила её о возможном обмане и убедила отказаться от перевода.
Женщины позвонили по номеру 102. На место прибыли участковые инспекторы. Пенсионерку доставили в отдел полиции Костаная, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Деньги она не перевела.
Полиция призывает жителей не спешить с переводами по указанию незнакомцев. Если вас торопят и убеждают отправить деньги на неизвестный счёт, прекратите разговор и позвоните по номеру 102.
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