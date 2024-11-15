В соцсети — с 16 лет: в Казахстане одобрили законопроекты с возрастным ограничением
Одобренные законопроекты предусматривают запрет на регистрацию в социальных сетях для пользователей младше 16 лет. Уполномоченному...
18 ноября с 11:00 из-за ухудшения погоды на трассе «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» ограничили движение для всех видов транспорта. Ограничение действует на двух участках:
Движение планируют возобновить 18 ноября в 17:00 . Время открытия ориентировочное. Уточнить информацию можно круглосуточно по номеру 1403.
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