18 ноября с 11:00 из-за ухудшения погоды на трассе «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» ограничили движение для всех видов транспорта. Ограничение действует на двух участках:

Костанайская область, 168–309 км — от посёлка Денисовка до границы с Актюбинской областью.

— от посёлка Денисовка до границы с Актюбинской областью. Актюбинская область, 309–461 км — от границы с Костанайской областью до посёлка Т. Жургенова.

Движение планируют возобновить 18 ноября в 17:00 . Время открытия ориентировочное. Уточнить информацию можно круглосуточно по номеру 1403.