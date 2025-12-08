С 19 по 21 ноября погоду на большей части Казахстана будет определять северо-западный циклон. Сначала он принесёт осадки на запад страны, затем дождь и снег ожидаются на северо-западе и севере. На востоке преимущественно без осадков.
На севере прогнозируют гололёд. По стране ожидается усиление ветра, ночью и утром местами возможен туман.
На западе ночная температура повысится с −2…+5 до +1…+10 °C, дневная — с +2…+10 до +5…+10 °C. На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ночью сохранится мороз от −13 до −3 °C, а днём температура повысится с 0…+5 до +5…+10 °C. На юге и юго-востоке резких изменений температуры не ожидается.
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