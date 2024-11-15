С 20 октября по 14 ноября на водоёмах Костанайской области утонули трое мужчин. По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, случаи гибели зарегистрировали в трёх районах. Все трое приехали на водоёмы на рыбалку.
20 октября на озере Мырзаколь возле посёлка Диевка в Аулиекольском районе утонул 60-летний житель Тобыла.
7 ноября на озере Бабьем возле села Амречье в Узункольском районе поисковая группа обнаружила тело 61-летнего мужчины в камышах, в 500 метрах от берега. В поисках участвовали спасатели, полицейские, сотрудники акимата и местные жители.
14 ноября на озере Матай возле села Евгеновка в районе имени Беимбета Майлина в воде нашли тело 53-летнего жителя села Константиновка Костанайского района.
По данным ДЧС, за аналогичный период прошлого года в регионе не зарегистрировали ни одного случая гибели на воде.
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