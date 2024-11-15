Министр культуры и информации Арман Кырыкбаев 18 ноября на брифинге в Курултае прокомментировал поправки в закон «О масс-медиа», касающиеся использования фотографий и видеозаписей людей из открытых источников, передаёт Zakon.kz.

Согласно предлагаемой норме, использовать такие фото и видео без согласия человека можно будет только в том случае, если он сам не запретил их дальнейшее использование.

Кырыкбаев отметил, что эта норма вызывает споры в рабочей группе. По его словам, возможные варианты ещё предстоит обсудить.

«Этот вопрос в рабочей группе вызывает наиболее ожесточенные споры. Есть много вариантов, мы можем их дополнительно обсудить. Не буду говорить, что мы все на свете знаем. Нужно просто найти баланс между соблюдением права на личную жизнь и тем, о чем вы говорите. Дайте свои предложения, мы обсудим», — сказал министр.

Он также предложил изучить опыт других стран.

«В мире есть государства, и вполне успешные, где это все применяется. Давайте, посмотрим, будем изучать. Помогите нам, мы будем только рады», — заключил Кырыкбаев.

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