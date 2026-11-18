В Камыстинском районе полицейские задержали 52-летнего водителя грузовика, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Нарушение выявили во время патрулирования республиканской трассы KAZ-19.

Полицейские заметили, что грузовик вилял из стороны в сторону, совершал опасные манёвры и выезжал на встречную полосу.

Суд назначил водителю 15 суток административного ареста и лишил его права управления транспортными средствами на семь лет. Грузовик отправили на штрафстоянку.

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